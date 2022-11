Tennis: Coppa Davis, Usa ko 2-1 e l'Italia vola in semifinale

Malaga, 24 nov. - L'Italia vola in semifinale di Coppa Davis. A Malaga gli azzurri del capitano Filippo Volandri sconfiggono 2-1 gli Stati Uniti nonostante le assenze dei due migliori giocatori: Jannik Sinner e Matteo Berrettini. A conquistare il punto decisivo in doppio ci pensano Fabio Fognini e Simone Bolelli che sconfiggono con un duplice 6-4 Tommy Paul e Jack Sock. In precedenza vittoria di Lorenzo Sonego in due set su Frances Tiafoe e sconfitta per Lorenzo Musetti contro Taylor Fritz. L'italia aspetta in semifinale la vincente tra Germania e Canada, in campo tra pochi minuti.

