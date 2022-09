(Milano, 21/9/22) - 22/23/24 Settembre

Palazzo Visconti

Via Cino del Duca, 8 Milano

Milano, 21 Settembre 2022 - Il 2022 è un anno particolarmente significativo nella storia della Repubblica dell'Armenia: ricorre infatti il trentennale delle relazioni diplomatiche stabilite con l'Italia, insieme ad altri paesi. Trent'anni in cui Armenia e Italia non si sono limitate ad intraprendere buone relazioni diplomatiche ma hanno anche sviluppato rapporti interculturali e imprenditoriali sempre più forti e soddisfacenti. Tra questi, un ruolo significativo lo ha giocato il settore tessile, dell'abbigliamento, delle calzature.

Ed è proprio prendendo in considerazione la storia e le reciproche opportunità possibili tra i due stati che, sotto l'egida del Ministero dell'Economia dell'Armenia, da giovedì 22 a sabato 24 Settembre si terrà il "Textile Alliance Armenia-Italy” a Milano.

Le tre giornate si snoderanno nell'imminente Milano Fashion Week, quando le aziende armene dell'industria tessile e delle calzature avranno la possibilità di presentare i loro prodotti, incontrare le aziende Italiane del settore con l'opportunità di creare sinergie e partnership.

Triplice il suo sviluppo: si parte con le istituzioni con il Business Forum, per continuare con la sfilata di designer armeni e proseguire infine con gli incontri tra le aziende.

Giovedì 22 Settembre sarà dedicato ai rapporti istituzionali: a Palazzo Visconti, storica sede milanese, siederanno al tavolo la Sua Eccellenza Ambasciatrice Tsovinar Hambardzumyan, il Vice Ministro dell'Economia Dott. Rafayel Gevorgyan e il Cav. Lav. Mario Boselli per presentare il settore tessile ed abbigliamento, la strategia quinquennale dello sviluppo del settore fashion in Armenia, una proiezione del video "Made in Armenia", e i vantaggi e le opportunità di business.

Gli ospiti avranno la possibilità di incontrare direttamente tutte le varie realtà imprenditoriali presenti all'incontro: Alex Textile, Elina, Ellasi Shoes, Lalunz, Nanman, Roberto Shoes, Sali Shoes, Sartex, Zakaryan Jeans.

Venerdì 23 settembre alle ore 18.00, sempre a Palazzo Visconti, seguirà invece la sfilata degli 8 designer selezionati per presentare le rispettive collezioni Primavera/Estate 2023: Ariga Torosian, Faina, Kivera Naynomis, Loom Weaving, Nelly Serobyan, Ruzane, Soncess, Vahan Khachatryan.

PROFILI AZIENDE

ALEX TEXTLE

L'azienda "Alex Textile" è la più grande della regione armena. Fondata nel 2015, l'azienda ha fatto del suo meglio per conquistare il mercato locale e ha suscitato grande interesse nei mercati esteri. La produzione di alta qualità è stata subito apprezzata dai consumatori e ha ricevuto il premio "National Trust". "Alex Textile" è nota per i servizi che può offrire alle aziende. Dalla Realizzazione di modelli di campioni di abbigliamento, stampa e ricamo, controllo qualità, fornendo garanzia su prodotti di alta qualità, design alla moda a prezzi competitivi. Nella produzione dell'azienda vengono utilizzate esclusivamente materie prime. Il comparto di produzione e confezione è dotato di macchinari delle migliori aziende conosciute in tutto il mondo. Alex Textile è attiva da poco tempo, ma ha conquistato già un posto unico nel mercato ed è leader nella produzione tessile. L'obiettivo principale dell'azienda è quello di ripulire il mercato armeno da prodotti economici e di bassa qualità, sviluppando la produzione locale e introducendo prodotti armeni di alta qualità nei mercati esteri.

SARTEX

La fabbrica armeno-italiana Sartex CJSC è stata fondata nel giugno 2019․ È impegnata nella produzione di prodotti di abbigliamento di marchi italiani tra i quali MaxMara, Moncler, Peuterey, Dolce & Gabbana, Dainese. I prodotti a marchio "Made in Armenia" vengono esportati in Italia e in tutto il mondo. L'azienda dispone attualmente di 14 linee di produzione, ma nei prossimi due anni prevede di aumentare la produttività a 40 linee di produzione, diventando leader del settore nella regione. L'azienda pone l'accento sull'utilizzo delle più recenti tecnologie di produzione in Armenia, che porteranno a un'industria tessile migliorata. L'obiettivo e lo stile di lavoro è quello di rendere il marchio "Made in Armenia" una garanzia di qualità in tutto il mondo.

ORIGINAL TEXTILE

L'azienda armena "Original Textile" esegue lavorazioni di cucito, stampa e ricamo con materie prima di altissima qualità rispettando tutte le tempistiche richieste a costi concorrenziali. L'Azienda è dotata di specialisti nei singoli settori di competenza e si avvale di attrezzature moderne ed è specializzata nella produzione di tessuti, abbigliamento uomo e dedicato a diversi ambiti lavorativi.

LALUNZ

Lalunz è un marchio armeno di abbigliamento per bambini. L'azienda è stata fondata nel 2019 operando in tre direzioni principali: produzione di abbigliamento per bambini, abbigliamento professionale per il mercato business e un'attenzione particolare verso la scolarizzazione con una scuola professionale di cucito e modellismo. L'azienda produce abbigliamento per bambini da 0 a 14 anni. Nel processo di produzione vengono utilizzate solo materie prime ecologiche, come cotone e materiali naturali. Tra gli obiettivi principali figurano il voler sviluppare il mercato dell'abbigliamento per bambini, promuovere la creazione di prodotti di qualità oltre che creare nuovi posti di lavoro, contribuendo alla crescita del tenore di vita nella Repubblica d'Armenia.E non ultimo, far conoscere i prodotti armeni in tutto il mondo.

NANMAN

Nanman è un' Azienda produttore professionale di denim, fondata nel 2002. Negli anni ha consolidato il rapporto con parter e consulenti internazionali. Lavora principalmente con partner internazionali come United Colors of Benetton, Zegna. E' un laboratorio consolidato, tecnologicamente attrezzato che si avvale di un team produttivo dalla lunga esperienza nel settore. In linea con le richieste del mercato per l'utilizzo di materie prime naturali certificate

ELINA

L'azienda Elina è un produttore locale armeno che dal 2010 presenta ai consumatori una gamma di abbigliamento femminile di alta qualità nei propri punti vendita. Un'ampia scelta di capi di abbigliamento da donna, prodotti e confezionati da uno staff qualificato, avvalendosi di tessuti e macchine da cucire di altissimo livello. L'obiettivo principale dell'azienda è dare un impulso alla produzione locale nel mercato armeno, garantire nuovi posti di lavoro e rendere il marchio disponibile per i mercati esteri in futuro. Nel corso degli anni di lavoro, Elina ha costruito la sua credibilità con grande attenzione verso i propri clienti che continuano ad aumentare di giorno in giorno.

Press office: WHITELADY PR

