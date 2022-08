Roma, 9 ago. - L'Italia è pronta per i Campionati Europei di Triathlon, in programma a Monaco di Baviera dal 12 al 14 agosto 2022. Saranno undici gli azzurri al via, sei donne e cinque uomini. L'Italia sarà rappresentata, in campo femminile, da Luisa Iogna-Prat, Carlotta Missaglia, Angelica Prestia, Bianca Seregni, Verena Steinhauser ed Ilaria Zane; mentre in campo maschile ci saranno Nicola Azzano, Alessio Crociani, Gianluca Pozzatti, Michele Sarzilla e Nicolò Strada. La squadra azzurra si trasferirà in Germania direttamente da Livigno, dove ha svolto un intenso lavoro di preparazione sotto la guida dello Staff Tecnico.

Pubblicità

Il programma delle competizioni prevede, per venerdì 12 agosto alle 17,15, la prova femminile; per sabato 13 alle 16 la prova maschile e per domenica 14 alle 18 la Mixed Relay. Le gare individuali si svolgeranno sulla distanza olimpica (1,5 km, 40 km, 10 km) che si articolerà in 2 giri da 750 m della prima frazione di nuoto, 8 giri da 4,9 km per la frazione di ciclismo e 4 giri da 2,5 km per l'ultima frazione di corsa. Nella mixed relay il percorso di ciascun frazionista sarà di 300 m di nuoto, 7,2 km di ciclismo e 1,6 km di corsa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA