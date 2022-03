Catania: torna Nauta, il Salone nautico del Mediterraneo

Dopo più di undici anni di assenza torna a Catania il Salone nautico del Mediterraneo: da giovedì 24 a domenica 27 marzo la manifestazione, che si svolgerà completamente a terra com'era in origine, sarà ospitata nel Padiglione C1 del Centro Fiere Bicocca. Ne dà notizia l’organizzatore Alessandro Lanzafame. A tagliare il nastro della ventesima edizione sarà l’assessore regionale al Turismo Manlio Messina. La Regione Siciliana sarà presente anche con un proprio stand di promozione turistica.

«È un evento a cui la Regione ha deciso di essere presente con molto interesse - dice l’assessore Messina - soprattutto per valorizzare il turismo legato al mare. Nauta è un’occasione importante - aggiunge - per mettere in mostra anche gli aspetti più belli dei porti. È un settore a cui siamo molto interessati e su cui continueremo a investire». "Un’occasione per le aziende produttrici italiane e internazionali, i rivenditori e gli operatori di tutti i settori correlati - aggiunge l’organizzatore- di mettere in mostra i loro prodotti e servizi di eccellenza. L’imperativo per questa ventesima edizione è investire e impiegare i segnali di crescita che il settore comincia a mostrare in riferimento alle innovazioni che gli altri saloni nel mondo hanno proposto».



