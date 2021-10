In albergo con un euro a notte ma in diretta streaming H24

Una vacanza per coppie di cinque-sette giorni a un euro a notte. A patto però che gli ospiti accettino di essere in diretta streaming 24 ore su 24. E' la proposta, per la prossima estate, valida dal 15 aprile al primo settembre, dello 'Stupido Hotel' di Miramare di Rimini. L'albergo "Grande Fratello" è immaginato dal suo gestore, Fabio Siva: «Siamo nell’epoca del digitale. Siamo tutti in rete, contemporaneamente. Siamo tutti su Facebook, Instagram, TikTok, Twitch. Tutti si vogliono far vedere. E noi offriamo a tutti una vacanza al prezzo minimo a patto che paghino con la privacy», ha detto raccontando l’iniziativa.

Al quarto piano dell’hotel, isolato dal resto, ci saranno telecamere in tre stanze, una sala regia con una voce che presenterà e commenterà la diretta streaming. Un’altra telecamera verrà posizionata nel corridoio centrale, in cui gli ospiti faranno colazione assieme. E un’altra verrà installata nel terrazzo, dove ci saranno sdraio, ombrelloni e una vasca idromassaggio per quattro persone. Si toglieranno le porte delle camere e verranno stabiliti alcuni momenti comuni obbligatori, per far sì che le coppie interagiscano fra di loro quanto più possibile. Lo streaming sarà 24 ore al giorno su Twitch, mentre per 12 ore su YouTube e due su Facebook. L’idea, ancora da studiare in qualche dettaglio, è che ci saranno sei persone per volta con un cambio a rotazione, cioè le coppie non cambieranno tutte in una volta.

Il casting è avviato «e stiamo ricevendo un fiume di richieste», racconta all’ANSA il titolare dell’albergo, «l'unico rammarico è che mi hanno chiamato in pochi con il cane, perché da noi gli animali sono benvenuti». La struttura, a duecento metri dalla spiaggia di Bradipo, ha «camere tra le più grandi in Italia, dai 35 metri quadri in su, cromoterapia nelle docce, ed è solo per adulti, non prendiamo neanche i bambini accompagnati dai genitori». L’obiettivo è infatti quello di offrire alle persone, coppie e single, una vacanza tranquilla e silenziosa «e queste restrizioni negli anni sono state la nostra forza. Uno viene in vacanza a rilassarsi, se vuole fare festa può andare in giro per Rimini che ne offre di occasioni». Solitamente le stanze costano dai 60 ai 150 euro a notte.

Lo Stupido Hotel si chiama così in onore della canzone e dell’album di Vasco Rossi e nei mesi scorsi Fabio Siva aveva annunciato l’intenzione di 'regalarè il dominio internet dell’albergo al rocker di Zocca, per festeggiare i 20 anni dalla pubblicazione del disco.



