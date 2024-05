La festa scudetto dell’Inter, i giocatori raggiungono piazza Duomo tra cori e fuochi d’artificio

Video dalla rete

Dopo 7 ore di sfilata a passo d’uomo dallo stadio di San Siro, il pullman con i giocatori dell’Inter è arrivato in piazza Duomo. Circondato per l’intero tragitto dai tifosi festanti per il 20esimo scudetto vinto dai nerazzurri, i calciatori hanno trovato nella piazza decine di migliaia di persone con striscioni e cartelli e sono stati avvolti dal fumo dei fumogeni e dai cori festanti. Difficilissimo l’ingresso nella piazza proprio a causa dell’immensa folla. Almeno 100mila i sostenitori dell’Inter in festa, forse 200mila secondo altre stime.

