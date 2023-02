Messina Denaro, la voce di un super testimone alle Iene: «Con lui a una festa a base di ostriche, cocaina ed escort»

Un super testimone, di cui non si puo' mostrare il volto e di cui non si possono riportare particolari dettagliati. L'ex Iena e oggi vicepresidente della Commissione Antimafia della Regione Siciliana, Ismaele La Vardera ha però raccontato ai suoi ex colleghi di Italia 1 della denuncia fatta ai carabinieri su quello che gli è accaduto, cioè raccogliere la testimonianza di un soggetto venuto a contatto con il boss Matteo Messina Denaro quando questi era ancora latitante. Nella puntata di ieri è stato fatto ascoltare, camuffato, l'audio di questo super testimone che racconta di aver partecipato, più volte, a festini a base di droga, ostriche, champagne ed escort a cui avrebbe partecipato anche l'ex Primula rossa. E non solo, a quelle feste sarebbero stati presenti anche un rappresentante delle Forze dell'Ordine e un medico. La Vardera precisa di aver verificato, con riscontri oggettivi, il racconto dell'uomo.

