Circa quattrocento No green pass si sono ritrovati a Torino in piazza Vittorio Veneto per un "aperitivo sociale" organizzato dal "No paura Day", comitato guidato da Serena Tagliaferri. A loro si sono uniti il centinaio di attivisti del corteo - promosso da "La Variante Torinese" di Marco Liccione - partito da piazza Castello (l'iniziativa non era autorizzata ma i manifestanti sono sfilati lungo corso Regina Margherita, fuori dalla Ztl).

Immagini di Romano

Rights

ANSA

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA