Video Aci su rischio incidenti: «Guidate con prudenza, sempre»

Nella Giornata Mondiale in ricordo delle vittime della strada, con un video, l’Automobile Club d’Italia intende sensibilizzare tutti a rispettare sempre le regole dettate dal Codice della strada e a usare la massima prudenza, qualunque veicolo si utilizzi per muoversi: a quattro o a due ruote.

E’ assolutamente necessario prestare particolare attenzione quando si è alla guida dei cosiddetti mezzi per la "mobilità dolce": il monopattino o la bicicletta. Mai dimenticare, poi, che in caso di incidente è il pedone ad avere la peggio. Nel 2021, sulle strade italiane, si sono registrati 151.875 incidenti con lesioni a persone, che hanno causato 2.875 decessi e 204.728 feriti. Ogni giorno, in media, 416 incidenti, 7,9 morti e 561 feriti. Le statistiche sugli incidenti stradali, elaborate da ACI e Istat, ci mostrano una situazione di graduale ritorno alla normalità in seguito all’allentamento delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19. E’ bene sempre avere in mente che non esiste una velocità sicura: «Tuo il rischio, tua la responsabilità"! Guidate con prudenza - sempre e dovunque - ne va della vostra e dell’altrui incolumità!».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA