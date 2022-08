"Quando saremo al governo applicheremo una flat tax al 23% per tutti: famiglie e imprese. Per alleggerire la pressione fiscale, per combattere davvero l'evasione e aumentare le entrate dello Stato". Lo dice il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi in un video sui social. tvi/red

