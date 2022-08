Sono i piccoli comuni il motore dell'economia produttiva italiana. Nelle amministrazioni con meno di 20 mila abitanti, infatti, è collocato il 41% sia delle imprese italiane sia del totale dei lavoratori dipendenti che, in questo caso, non include gli occupati nel pubblico impiego. In questa classe si "produce" il 39% del valore aggiunto nazionale. fsc/gsl

