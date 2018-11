Policlinico Catania, al nuovo Pronto Soccorso feriti e soccorritori, ma è solo stress test

Catania - Giornata di stress test oggi nel nuovo Pronto Soccorso del Policlinico di Catania con la simulazione di una maxi emergenza sanitaria. Nella struttura, che entrerà in funzione il prossimo 18 novembre quando chiuderà definitivamente lo storico presidio di cure in Emergenza-Urgenza per adulti del Vittorio Emanuele, si è susseguito un via vai di ambulanze ed elicotteri.

L'iniziativa, promossa dall'azienda Policlinico Vittorio Emanuele di Catania con il supporto tecnico della Scuola di specializzazione di Anestesia e Rianimazione dell'università di Catania, ha ricostruito in maniera verosimile gli interventi di soccorritori, medici, infermieri, operatori socio-sanitari e altro personale in seguito ad una calamità naturale "avvenuta" sull' Etna e nella zona nord di Catania. Alla simulazione, patrocinata dall'Assessorato regionale alla Salute e dall'università di Catania, oltre ai sanitari e gli elicotteri del 118, hanno preso parte gli uomini e i mezzi aerei della Guardia di finanza e della polizia di Stato, i volontari del Corpo nazionale Soccorso Alpino con il supporto del Dipartimento di Protezione civile.

Le attività sono state avviate dall'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, dal Rettore, Francesco Basile, dal Direttore Generale, Giampiero Bonaccorsi, che ha monitorato le operazioni esterne direttamente dal luogo dove ha avuto inizio la simulazione, e dal Direttore Sanitario dell'Azienda Policlinico-Vittorio Emanuele, Antonio Lazzara. L'esercitazione si è conclusa alla presenza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ed del sottosegretario agli Interni, Stefano Candiani.