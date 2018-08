Catania, i fedeli già dal pomeriggio in attesa dell'uscita della Patrona dalla Cattedrale

CATANIA - Piazza Duomo già alle 18,15 (e lo vediamo in questo video) comincia a riempirsi di fedeli pronti ad attendere l'uscita dalla Cattedrale - alle 20,30 - del fercolo della patrona Sant'Agata per il consueto giro interno d'agosto: scenderà da porta Uzeda per poi raggiungere via Vittorio Emanuele, fare il giro di Piazza Duomo ed infine rientrare in Cattedrale.