Esplode cellulare in aereo, la caotica evacuazione del velivolo

Momenti di panico qualche attimo prima del decollo del volo Ryanair Barcellona-Ibiza il 31 luglio scorso. I passeggeri sono stati fatti evacuare attraverso lo scivolo d’emergenza dopo che un dispositivo elettronico di uno dei viaggiatori è andato a fuoco sprigionando odore e fumo a bordo. Secondo quanto raccontato da alcune persone che si trovavano all’interno del Boeing 737 della low cost irlandese a incendiarsi sarebbe stata una batteria esterna per gli smartphone. La procedura di evacuazione si è conclusa in maniera un po' caotica ma senza problemi e non ci sono feriti.