L'atterraggio tra i venti tifonici, sull'aereo come sulle montagne russe

In Giappone un aereo della All Nippon Airways tenta l'atterraggio in mezzo a un vero e proprio tifone con raffiche di vento fortissime: le immagini sono impressionanti con la prua dell'aereo che "beccheggia" provocando a bordo un effetto montagne riusse. Il velivolo è stato costretto a rinunciare alla manovra e ritentare l’atterraggio in un secondo momento. L’aereo è quindi riuscito a toccare terra senza conseguenze - se non tanta paura - per i passeggeri.