Gli occhi della mamma accendono la recita di Natale e lo spot diventa virale

Lo sguardo amorevole di una mamma è l'iniezione di coraggio che serve a una bambina nella nuova pubblicità di Natale di Sainsbury's, la seconda catena di supermercati nel Regno Unito. Nella clip intitolata "The Big Night", diretto da Michael Gracey (regista di The Greatest Showman), la piccola di 8 anni veste i panni di una stella polare: è sul palco impacciata e nervosa per la recita scolastica ma quando incrocia lo sguardo della mamma...