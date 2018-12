Dall'oblo vedono il motore che si scoperchia, terrore tra i passeggeri a bordo del volo

Dall'oblo del finestrino dell'aereo vedono un motore che perde pezzi e un brivido di paura corre lungo la schiena delle 166 persone a bordo dell'irbus A320 della compagnia americana low cost Frontier Airlines, in volo da Las Vegas a Tampa, in Florida. Il velivolo ha perso parte della copertura del motore pochi minuti dopo il decollo ed è stato costretto a rientrare all’aeroporto di partenza. A bordo ci sono stati attimi di terrore: «Quando l’aereo ha accelerato per alzarsi abbiamo visto volare pezzi di motore e delle fiamme»ha raccontato una passeggera. I media americani riferiscono che non ci sono stati feriti. Sull'incidente indaga la Federal Aviation Administration.