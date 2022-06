"Conte pagliaccio", faccia a faccia tra il presidente del M5s e un contestatore

Durante la campagna elettorale per le amministrative in Sicilia, è andato in scena per strada un duro faccia a faccia tra un passante e il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. "Pagliaccio", dice il contestatore al leader dei 5 Stelle. "Pagliaccio sei tu", risponde Conte. Nel video pubblicato su TikTok, che sta registrando migliaia di visualizzazioni, si vede l'ex premier discutere faccia a faccia con il cittadino che gli ha rivolto l'epiteto e lo si sente ripetere più volte: "Qual è la tua posizione politica? Qual è la posizione che ho cambiato? Se non riesci a dirmelo e non me la sai spiegare, allora il pagliaccio sei tu!". Dopodiché Conte, spazientito, si allontana facendo un cenno con le braccia e aggiunge: "Non lo trovi un politico che ti guarda negli occhi e ti spiega".

