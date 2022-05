'Rinascere', film tv su Rai 1 che racconta la storia di Manuel Bortuzzo

Andrà in onda in prima serata l'8 maggio su Rai 1 il film tv sulla vita di Manuel Bortuzzo, tratto dal suo libro 'Rinascere', che racconta la storia della giovane promessa del nuoto, la cui vita è cambiata completamente il 2 febbraio del 2019 quando restò vittima innocente e inconsapevole di una sparatoria in un regolamento di conti fra balordi. I colpi lo raggiunsero alla schiena. Da quel giorno rimase invalido, non poté più camminare e finì sulla sedia a rotelle. Il tv movie con Alessio Boni nei panni di suo padre Franco e Giancarlo Comare in quelli di Manuel Bortuzzo, per la regia di Umberto Marino. Il giovane nuotatore ha partecipato anche al Grande Fratello Vip. "L'obiettivo è quello di non mollare mai e la prossima tappa sarà guardare con fiducia alle paralimpiadi. Che sia d'esempio. Se ce l'ho fatta io, ce la può fare chiunque", dice il giovane atleta. Immagini di Nicoletta Tamberlich

