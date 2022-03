Arresti per estorsione a Misterbianco: il tenente colonnello Battaglia illustra l'operazione “The Gift”

L'indagine, denominata "The Gift", coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania e condotta dai Carabinieri di Misterbianco dall’ottobre al dicembre 2020, ha consentito di accertare una serie estorsioni, messe a segno con modalità tipiche delle consorterie mafiose, ai danni del titolare di un’autocarrozzeria e di una concessionaria di auto, entrambe di Misterbianco. Le estorsioni scattavano per mantenere alcuni detenuti in carcere, nonché per garantire "protezione" alle attività commerciali prese di mira, a fronte del pagamento di un corrispettivo in denaro (regalo) da versare con cadenza mensile. In questa videointervista il Ten.Col. Giuseppe Battaglia, comandante della Compagnia Carabinieri di Catania Fontanarossa, illustra i dettagli dell'operazione.

