Arturo Brachetti a Catania e Palermo con “Solo”: il suo videomessaggio ai lettori

Arturo Brachetti con il suo coinvolgente one man show “Solo, the Legend of quick-change” farà tappa in Sicilia il 19 aprile al Teatro Metropolitan di Catania e dal 21 al 24 aprile al Teatro Al Massimo di Palermo. Con una sorpresa ogni venti secondi, 65 personaggi, da Elvis Presley a Pavarotti, da Frozen a Wonder Woman, il più grande e veloce trasformista al mondo mette in scena un varietà surrealista e funambolico dove tutto è possibile, novanta minuti di magia e stupore tra continui cambi d’abito e altre affascinanti discipline, dalle ombre cinesi al mimo, dalla chapeaugraphie alla sand painting e il magnetico raggio laser.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA