Chiara Ferragni balla con Musk, Gigi Hadid abbraccia Fedez

Fedez e Chiara Ferragni hanno partecipato al Met Gala di New York, uno degli eventi più importanti del mondo della moda e che si è tenuto lunedì 2 maggio al Metropolitan Museum of Art. La coppia, vestita da Donatella Versace, ha condiviso video scherzosi sui propri social. In uno si vede Chiara Ferragni ballare vicino a Elon Musk, l'uomo più ricco al mondo e nuovo proprietario di Twitter. Nell'altra clip si vede invece Fedez ricevere l'inaspettato abbraccio alle spalle da parte della supermodella, Gigi Hadid.

