Clochard uccisa a Messina, il presunto omicida ripreso in un video

C'è anche un video che accusa il 70enne fermato dai carabinieri di Messina per l’omicidio della clochard Concetta Gioè, 68 anni, uccisa ieri davanti alla chiesa di Santa Caterina a Messina. Le telecamere di sicurezza di una struttura della zona lo riprendono mentre con passo incerto si avvicina alla scala sulla quale riposava la donna. Dalle immagini non si vede il delitto, ma dopo circa 30 secondi si vede l’uomo allontanarsi con passo spedito con qualcosa in mano. Il video è agli atti dell’inchiesta coordinata dalla Procura di Messina.



