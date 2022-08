Il commovente addio di John Travolta ad Olivia Newton-John

«Ci rivedremo ancora lungo il cammino. Sono sempre stato tuo dal primo momento in cui ti ho vista e lo sarò sempre. Il tuo Danny, il tuo John». Si chiude così il ricordo di Olivia Newton-John che Travolta ha pubblicato sui social dopo la scomparsa della sua partner indimenticata in "Grease". Lei resterà per tutti Sandy, la biondina timida con il golfino sulle spalle e il nastro nei capelli che si trasforma in una pantera sexy in un total black di pelle nera e capigliatura cotonata. L'attrice è morta all'età di 73 anni, dopo una lunga battaglia contro il cancro al seno.

Nata a Cambridge nel 1948, dopo l'infanzia e l'adolescenza in Australia, nel 1966 Olivia Newton-John si trasferì nel Regno Unito dove inizio' la carriera musicale, primo singolo "Till you say be mine". Nel 1974 si classifico al quarto posto all'Eurovision Song Contest con il brano "Long Live Love", poi la fama nel 1978 con il musical di maggior successo nella storia del cinema, "Grease".

