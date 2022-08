Il green influencer Colnaghi racconta le giornate ecologiche in Sicilia

Sebastian Colnaghi è un ventunenne, appassionato di natura e biodiversità, che racconta le sue azioni per la tutela dell'ambiente attraverso i social. Un green influencer che cerca "di spronare la gente a fare dei gesti positivi come pulire una spiaggia o utilizzare il meno possibile la platica". Azioni che illustra quotidianamente con le sue foto e i suoi video ai suoi 2 milioni di followers su Instagram. "Mi piace fare i fatti – continua raccontando le giornate ecologiche che ha organizzato in Sicilia -. Le manifestazioni dei giovani sono fondamentali, ma bisogna andare sul campo per migliorare il pianeta". Appassionato soprattutto di anfibi, Sebastian, ha avuto modo di collaborare con dei biologi con cui gira l'Italia. "La sensibilità sulla tutela dell'ambiente è aumentata ma non è mai abbastanza per difendere il pianeta. Tutti nel nostro piccolo, possiamo fare la differenza", ha sottolineato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA