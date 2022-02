Canestro al volo con una mano dopo l'errore di un compagno di squadra. Gianmarco Tamberi torna a volare, ed esultare, sei mesi dopo la medaglia d'oro nel salto in alto ai Giochi Olimpici di Tokyo. Durante il Celebrity Game, evento parte degli All Star Game di Nba, Tamberi - grandissimo appassionato di pallacanestro - si è esibito in un gesto atletico davvero impressionante destando anche la sorpresa dei telecronisti americani.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA