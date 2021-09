Ortigia, arrestato il ladro dei solarium: così rubava gli zaini a bagnanti e turisti

I carabinieri della Stazione di Siracusa-Ortigia hanno arrestato in flagranza di reato un avolese di 46 anni, incensurato, per una serie di furti ai turisti che si recavano nelle spiagge o nelle piattaforme dell’isola di Ortigia. Il 46enne, che è stato posto ai domiciliari, aveva affittato un appartamento ad Ortigia per avere una base logistica: secondo quanto ricostruito dai militari per 5 giorni consecutivi ha atteso che i turisti entrassero in acqua per derubarli di quanto veniva lasciato incustodito.

I carabinieri, ricevute le prime denunce, attraverso una serie di servizi di appostamento e grazie alle telecamere di sorveglianza cittadina, lo hanno identificato e colto sul fatto mentre si apprestava a compiere l'ennesimo furto su uno zaino.

Nell’appartamento che il ladro aveva affittato è stata trovata la refurtiva sottratta nei giorni precedenti, soprattutto diversi telefonini e portafogli.



