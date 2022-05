Palermo, operazione contro il clan Noce: nove arresti

Operazione antimafia contro il clan del rione Noce a Palermo, la famiglia che era "nel cuore" di Toto' Riina. La polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza cautelare firmata dal gip nei confronti di 9 indagati accusati, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso ed estorsione con l'aggravante del metodo mafioso. Di questi, otto sono finiti in carcere ed uno agli arresti domiciliari. Secondo gli investigatori sarebbero tutti esponenti della famiglia della Noce. Le indagini sono state coordinate dalla Dda. Il provvedimento nasce da un'indagine avviata nel 2020 dalla squadra mobile di Palermo e dal servizio centrale operativo della direzione centrale anticrimine. Cinque dei nove coinvolti nelle indagini sono gia' stati condannati a vario titolo per appartenere a Cosa Nostra.Operazione antimafia contro il clan del rione Noce a Palermo, la famiglia che era "nel cuore" di Toto' Riina. La polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza cautelare firmata dal gip nei confronti di 9 indagati accusati, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso ed estorsione con l'aggravante del metodo mafioso. Di questi, otto sono finiti in carcere ed uno agli arresti domiciliari. Secondo gli investigatori sarebbero tutti esponenti della famiglia della Noce. Le indagini sono state coordinate dalla Dda. Il provvedimento nasce da un'indagine avviata nel 2020 dalla squadra mobile di Palermo e dal servizio centrale operativo della direzione centrale anticrimine. Cinque dei nove coinvolti nelle indagini sono gia' stati condannati a vario titolo per appartenere a Cosa Nostra.

