Successo spettacoli all'alba in Sicilia, c'è anche Selinunte

Proseguono gli spettacoli all'alba nelle aree archeologiche piu' belle della Sicilia. Un format lanciato alcuni anni fa a Segesta e che adesso viene replicato in diversi siti con grande successo di pubblico. Questa mattina trecento spettatori hanno partecipato alla prima alba nel Parco archeologico di Selinunte, un percorso cominciato a partire dalle 5, quando ancora era buio. Per l'esordio delle albe a Selinunte i visitatori, divisi in cinque gruppi, hanno preso parte al percorso all'interno del Parco, con racconti storici e archeologici dell'antica colonia greca, intercalati da soste musicale dedicate alla lirica. Il format e' quello gia' sperimentato da Coopculture nel Parco archeologico di Agrigento ma in questo caso arricchito dalle voci liriche, novita' apprezzatissima dal pubblico.



