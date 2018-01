Catania, si è insediato il pg Roberto Saieva

Cerimonia di insediamento per il nuovo Procuratore Generale della Corte d’Appello di Catania, Roberto Saieva. Nei giorni scorsi era stato stato nominato dal Plenum del Csm. Subentra a Salvatore Scalia che ha lasciato per sopraggiunti limiti d’età.

Saieva, originario di Agrigento, 65 anni, magistrato di VII valutazione di professionalità, arriva da Cagliari dove ricopriva lo stesso incarico. Prima del trasferimento nel capoluogo sardo, Saieva aveva guidato la Procura di Nuoro e, dal 2009 al 2015, quella di Sassari. In precedenza, il magistrato era stato al vertice della Procura di Patti, in provincia di Messina. Saieva, che ha fatto parte della Direzione nazionale antimafia, nel suo curriculum vanta una lunga permanenza in uffici giudiziari particolarmente attivi che si sono occupati di numerosi inchieste. Ad Agrigento era sostituto procuratore quando nel 1990 venne ucciso il giudice Rosario Livatino.