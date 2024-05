Walter Zappalà e Chiara Esposito: 365 giorni d’amore per i due catanesi

LA COPPIA

Una foto in bianco-nero e reciproci messaggi social per celebrare il primo anniversario

Con una foto in bianco e nero e due sorrisi smaglianti Walter Zappalà e Chiara Esposito hanno festeggiato il loro primo anno insieme. I due catanesi hanno affidato al mondo dei social i festeggiamenti per i primi 365 giorni d’amore. Walter, 25enne, è stato eletto “Mister Italia 2022” ed è stato tra i protagonisti della “Dubai Fashion Week” che entra di diritto nel giro dei grandi eventi internazionali dedicati alla moda insieme a quelli di Milano, Parigi, New York e Londra. Durante la kermesse che ha avuto luogo nella città degli Emirati Arabi sono state presentate delle collezioni uomo e donna di prêt-à-porter e haute couture il cui scopo è stato di amplificare a livello globale la creatività di talenti locali pronti per raggiungere le vette del fashion business.

Il messaggio

Partendo da Catania, Walter, laureato in Scienze Politiche, è stato protagonista anche all’interno della fiction di successo “Vanina – Un vice questore a Catania” targata Mediaset. Proprio lui ha affidato al mondo social un messaggio per questi 12 mesi di amore con Chiara. «Ricordo ancora un anno fa, quando per la prima volta guardandoci negli occhi ci siamo detti ti amo – ha scritto – da quel momento, ogni giorno è stato ricco di amore, risate e complicità. Ogni momento con te è stato prezioso e speciale. Grazie per tutto quello che sei riuscita a trasmettermi. Mi sento fortunato ad avere te al mio fianco».

Chiara, 26enne e cresciuta a Giarre, si è fatta conoscere dal grande pubblico grazie al ruolo da “Professoressa” al game show “L’Eredità” di Rai 1. In quegli anni la conduzione era affidata all’indimenticabile Fabrizio Frizzi. Dopo l’esperienza su “mamma Rai”, Chiara ha intrapreso un percorso pieno di soddisfazione e di riconoscimenti. Passando dal piccolo schermo al mondo delle passerelle. Protagonista anche a “The Coach”.