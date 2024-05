«Per fortuna la siccità colpisce il Sud», la gaffe di Lollobrigida che poi si scusa VIDEO

AL QUESTION TIME AL SENATO

Polemiche sul fronte delle opposizioni. E il consorzio Arancia Rossa invita il ministro dell'Agricoltura a Catania.

«La siccità quest’anno colpirà per fortuna di più il Sud». La gaffe del Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida al question time ieri al Senato scatena le polemiche tra le opposizioni. Oggi il ministro si è scusato su Facebook: «Se ci fosse qualcuno che si è sentito offeso dal mio evidente lapsus durante il Question Time vorrei chieder scusa. Agli sciacalli, che stanno provando a farne un caso, suggerisco invece di usare il proprio intelletto un pochino meglio, magari per informarsi su quello che il Governo Meloni ha fatto e sta facendo per risolvere questo enorme problema su cui i governi di cui facevano parte i loro partiti, finora, hanno fatto solo chiacchiere».

L’attacco del Pd

Ma ormai la frittata è fatta. L’attacco delle opposizioni. «Come se non non bastasse il progetto di autonomia differenziata per spaccare il Paese voluto dal governo Meloni ecco Lollobrigida affermare che la siccità quest’anno colpirà per fortuna di più il Sud. E’ un’ affermazione deplorevole e offensiva di cui un ministro della Repubblica si dovrebbe quanto meno vergognare». Lo dice il segretario del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, commentando la risposta del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida al senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio al question time ieri al Senato. Nel suo intervento il ministro rivolgendosi al senatore ha detto: «Per fortuna quest’anno la situazione legata alla siccità colpisce molto di più alcune regioni del Sud, in particolare la Sicilia e per fortuna molto meno le zone dalle quali lei proviene, ma che producono un valore del vino eccezionalmente rilevante». Parole che per Barbagallo mostrano «non solo l’evidente inadeguatezza del governo a individuare soluzioni concrete ma pure la beffa della compiacenza del governo perché non piove nel Mezzogiorno». «Non servono ulteriori riprove, Lollobrigida deve fare una cosa e una soltanto: dimettersi con effetto immediato – conclude Barbagallo – E provare vergogna per quanto affermato nel silenzio – tanto imbarazzato quanto complice – di tutti i rappresentanti del suo partito e dell’intero centrodestra».

M5S: Ministro per caso

«Cari amici siciliani rallegriamoci, il ministro Lollobrigida dice che quest’anno ‘per fortunà la siccità colpirà soprattutto il Sud». E’ quanto afferma la senatrice del MoVimento 5 Stelle in commissione Bilancio Ketty Damante. “Al Ministro dell’Agricoltura ‘per casò diamo una notizia, la siccità in Sicilia è una costante e, anziché lanciarsi in affermazioni tanto ridicole, si adoperi perché i cittadini non debbano più fare la fila davanti le autobotti. Non basteranno i 20 milioni stanziati qualche giorno fa, servono interventi e infrastrutture idriche per cui Il Pnrr ha già destinato risorse importanti. Sempre che al governo ne siano capaci», conclude.

La difesa di La Russa

«Lollobrigida voleva dire per sfortuna. Conosco il mio amico Lollobrigida però non si può fare l’esegesi di ogni parola. Se io dico ‘per fortuna ha colpito solo la Sicilia non vuol dire che sono contento che ha colpito la Sicilia. Sono certo che lui volesse dire ‘c’è andata male perché ha colpito la Sicilia, poteva andare peggio se avesse colpito tutto il resto dell’Italia. So, perché lo conosco bene e perchè é stato anche ospite mio in Sicilia, il grande affetto che Lollobrigida ha per questa terra». Così il presidente del Senato Ignazio La Russa a Catania ai giornalisti a margine dell’Assemblea pubblica di Confindustria etnea in merito alla polemica per le parole del ministro Lollobrigida.

L’invito a Catania del Consorzio Tutela Arancia Rossa

Il Consorzio di tutela Arancia Rossa di Sicilia IGP invita il ministro a visitare i territori dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP delle province di Catania, Enna e Siracusa, per vedere con i propri occhi la gravità degli effetti della siccità e cercare di trovare soluzioni che consentano agli agrumicoltori e agli agricoltori siciliani di affrontare questi prossimi mesi estivi”. L’invito del Consorzio arriva dal presidente Gerardo Diana. “Le parole pronunciate dal ministro Lollobrigida sulla siccità, certamente dette male, ci feriscono e ci lasciano stupefatti. Ho avuto modo di apprezzare il ministro Lollobrigida in alcune sue iniziative e proprio per questo spiace sentire dalla sua bocca che: ‘per fortuna quest’anno la situazione legata alla siccità colpisce molto di più alcune regioni del Sud’, afferma Diana, “Noi chiediamo al Ministro Lollobrigida, ora più che mai, di farsi carico degli impegni che sono propri del Masaf, come già fatto per l’emergenza che ha colpito lo scorso anno l’Emilia Romagna”, aggiunge Diana. “In particolare, abbiamo bisogno di risposte concrete e immediate dal Governo sul tema della siccità e della distribuzione dell’acqua irrigua e sul tema della liquidità e dell’accesso al credito per le aziende. Chiediamo di annullare tutti i pagamenti delle quote consortili e, inoltre, dei contributi per le bollette dell’energia elettrica come è stato fatto durante il Covid”, conclude Diana. Sulle dichiarazioni del ministro Lollobrigida interviene anche il vicepresidente Consorzio Salvatore Scrofani: “Il cancan generato dalle parole infelici del ministro non deve distogliere dai problemi veri. Agli agricoltori servono risposte e non soffiare sul fuoco delle polemiche. Invito il ministro Lollobrigida a venire in Sicilia per rendersi conto personalmente della gravità della situazione nella quale l’agricoltura e l’agrumicoltura siciliane sono sprofondate a causa della siccità e per responsabilità dei mancati interventi sulle strutture degli ultimi venti anni delle Istituzioni a vario livello. Bando alle chiacchiere siamo già in ritardo e vanno attuati provvedimenti per arginare una crisi gravissima”, conclude Scrofani.

