Video dalla rete

New York, in piedi sui vagoni del treno in corsa: la sfida social è un pericoloso rodeo

Stanno circolando in questi giorni sul web le immagini di una pericolosa sfida partita sui social network e che vede protagonisti giovani ragazzi e ragazze in piedi sui vagoni della metropolitana in movimento. I video sono stati girati a New York, negli Stati Uniti, dove questa moda ha preso il nome di «subway surfing». I ragazzi salgono sul tetto di un vagone e si sfidano a starci in piedi il più a lungo possibile. Il tutto viene ripreso in video, talvolta trasmesso in diretta streaming sui social network. Di tanto in tanto questa pericolosa tendenza torna a riaffermarsi tra i più giovani: diversi video di questo pericolosissimo rodeo erano già circolati nell’estate del 2023.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA