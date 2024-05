San Pietroburgo, bus finisce nel fiume: almeno 4 morti. Il video dell’incidente

russia

Fermato l'autista che è sopravvissuto

Quattro persone sono rimaste uccise e altre quattro si trovano in stato di morte clinica dopo che un autobus con a bordo 20 passeggeri è precipitato da un ponte a San Pietroburgo. Lo rende noto il ministero per le Emergenze citato dalle agenzie russe.Per ragioni che non sono state specificate, nell’affrontare una curva il conducente ha perso il controllo del mezzo, che ha sfondato le barriere di protezione ed è finito nella Mojka, un piccolo fiume che fa parte del delta della Neva.Il ministero dell’Interno ha detto che il conducente è stato fermato con l’accusa di violazioni delle regole del traffico e svolgimento di servizio senza il rispetto delle norme di sicurezza.

