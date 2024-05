Catania: gli alunni dell’IC Padre Santo di Guardo – Quasimodo, partecipano al progetto «Uno, nessuno centogiga»

Lo dico

Giovedì 9 maggio, presso il teatro Metropolitan di Catania, gli alunni delle classi IV C/D dell’ I.C. ” Padre Santo di Guardo-Quasimodo” hanno partecipato alla manifestazione. ” Uno, nessuno centogiga” organizzata dal CTS di Catania, per la sensibilizzazione del Progetto Pilota Regionale di prevenzione del bullismo e cyberbullismo.I piccoli alunni si sono esibiti con un canto “Portarmi lontano”, scritto e musicato dalle prof.sse dello stesso istituto, T. Sgroi e M. Montagnino, come inno alla pac . Oltre che dal D.S. Dott.ssa Simona Maria Perni, il coro dell’ istituto “Di Guardo” , è stato accompagnato dalle inss. Arcidiacono G., Mirabella M., Punturo V. e Spampinato A. La serata ha visto come protagonisti anche l’attore Vincenzo Ferrera, lo sportivo Vermiglio e il cantante LDA ,i quali hanno portato il loro contributo, raccontando esperienze personali di disagio ed emarginazione e dispensando consigli alle nuove generazioni. La manifestazione si è conclusa con un mini concerto tenuto dal cantante LDA.

