Gioiosa Marea, incidente lungo la Ss 113, muore un avvocato

Una donna di 49 anni ha perso la vita questa mattina poco dopo le 8 in un incidente stradale avvenuto nella frazione Saliceto del Comune di Gioiosa Marea, nel messinese.

La donna, Maria Rita Segreto, 49 anni, avvocato del foro di Messina, stava percorrendo la statale 113, in direzione Messina, a bordo della sua Fiat quando l'auto, per cause ancora in corso di accertamento, è andata a schiantarsi contro un furgone Peugeot expert che proveniva dal senso opposto. L'impatto è stato tremendo, e la donna è morta sul colpo. Illesi invece i passeggeri del furgone. Le indagini sono state affidate ai carabinieri, i primi ad arrivare sul posto. Il cadavere della vittima è stato trasferito nella sala mortuaria dell'ìospedale di Patti in attesa delle decisioni del pubblico ministero di turno.