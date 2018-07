Contributo rimpatrio, 14 nomadi Romania

ROMA, 17 LUG - Primi rimpatri di nomadi con l'incentivo messo in campo dal Campidoglio. In 14 hanno aderito al rimpatrio assistito e sono tornati in Romania, ricevendo una somma che arriva fino a un massimo di 1000 euro l'anno a persona, o 3000 euro annui a famiglia, a seconda delle condizioni economiche o dei progetti nei quali rientreranno. "Abbiamo messo in campo un ampio ventaglio di possibilità per favorire il superamento del Camping River tramite un costante coinvolgimento degli abitanti. Uno degli strumenti a disposizione delle persone risiede nel rientro volontario assistito presso il Paese di origine, collegato a un progetto di inserimento socio-lavorativo". Lo scrive su Fb la sindaca di Roma Virginia Raggi parlando del primo campo rom in via di superamento nella Capitale. "Le prime 14 persone sono già partite per la Romania", annuncia la prima cittadina.