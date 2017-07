Siccità,nevai sciolti come a fine agosto

AOSTA, 24 LUG - Il livello di scioglimento dei nevai in quota sulle Alpi valdostane registra quasi un mese e mezzo d'anticipo e la riduzione attuale è simile a quella che normalmente si osserva a fine agosto. Questo è uno dei primi dati che emerge dal monitoraggio avviato in questi giorni dal Centro funzionale della Regione Valle d'Aosta in relazione alla situazione di siccità che sta colpendo l'Italia. I nevai, risorse idriche strategiche, sotto sotto il livello dello scorso anno con punte negative del 60 per cento. "Al momento, dai Comuni non emerge alcuna criticità imminente - spiega Sara Ratto, responsabile del Centro funzionale - ma la situazione è sotto stretta osservazione ".