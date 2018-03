Spettanze scrutatori: perchè la banca non paga?

Catania - Sono andato presso la Unicredit di Barriera in via del Bosco, per il pagamento delle spettanze dovuti per lo svolgimento delle elezione del Presidente della Regione. E la direzione risorse umane e gestione economica del personale rendeva noto che l' 8 marzo alle 18.09 erano in pagamento gli onorari! Invece no, tutto falso. L' agenzia non mi ha pagato, ma non gli interessava che il Comune di Catania avesse diramato questo comunicato. La banca è banca mica siamo al Comune di Catania! Complimenti al direttore. Grazie. Di Costa Luigi.





SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870