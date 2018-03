Rifiuti all'Oasi del Simeto: perchè non si installano telecamere di video sorveglianza?

Catania - Siamo in uno degli ingressi all'Oasi del Simeto, precisamente in via Cavallo Marino, luogo preso di mira regolarmente da individui che scaricano qualsiasi tipo di rifiuto! Il fattore preoccupante è la totale noncuranza da parte delle Istituzioni nonostante le numerose e costanti denunce dei cittadini. Allora la domanda sorge spontanea: perché non si provvede a video sorvegliare una zona che esige massima tutela?

