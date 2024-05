Annalisa chiama Rettore sul palco, duetto trascinante sulle note di «Lamette»

Video dalla rete

È ormai prassi, non più una sorpresa, che Annalisa ospiti, nei suoi live, colleghe e colleghi cantanti per duetti molto graditi dal pubblico. È successo già con Alessandra Amoroso e poi con Gianni Morandi. Alla Kioene Arena di Padova è stata la volta di Donatella Rettore, chiamata sul palco da Annalisa per cantare «Lamette». Il brano risale al 1982 ma è tornata in voga soprattutto dall’ultimo Sanremo quando La Sad l’ha reinterpretata con Rettore nella serata dedicata alle cover.

