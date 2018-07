Tajani domani in Niger, buon modello

BRUXELLES, 16 LUG - Sostenere ed estendere il 'modello Niger' per ridurre il numero di migranti in transito verso la Libia da dove partono per la traversata del Mediterraneo diretti in Italia. E' lo scopo della missione in Niger di domani e dopodomani del presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani, che a Niamey avrà incontri ad ampio raggio con interlocutori di tutto il Sahel e guiderà sul posto una sostanziosa delegazione di esperti Ue, organizzazioni internazionali e anche imprenditori europei. "Il Niger sta avendo un ruolo chiave per ridurre drasticamente i flussi di migranti irregolari verso la Libia e l'Ue", ha dichiarato Tajani alla vigilia della sua visita che "punta a rafforzare la cooperazione strategica con questo Paese, individuando soluzioni concrete per promuovere maggiori investimenti e finanziamenti Ue". Il presidente dell'Eurocamera visiterà infatti anche un centro per i rifugiati gestito dall'Unhcr, oltre ad alcuni siti industriali locali.