Miriana Trevisan: «Quella volta che Tornatore mi palpeggiò»

ROMA - Miriana Trevisan, showgirl che ha esordito con Non è la Rai, per poi passare a Striscia la Notizia e La Ruota della Fortuna rivela a Vanity Fair di aver subito molestie da parte del premio Oscar Giuseppe Tornatore, che però smentisce e si riserva di adire le vie legali.



La Trevisan racconta come venti anni fa aveva avuto un incontro con Tornatore in vista della lavorazione de La legenda del pianista sull'oceano. Il regista l’avrebbe invitata a cena, e al suo rifiuto mentre si allontanava per andare via Tornatore l'avrebbe sottoposta a palpeggiamenti aggressivi di fronte ai quali, sempre secondo le dichiarazioni della showgirl a Vanity Fair, sarebbe scappata via.



«Sono lusingato che una giovane donna si ricordi di me dopo tanti anni - dice Giuseppe Tornatore -, io rammento solo un incontro cordiale, pertanto respingo le insinuazioni mosse nei miei confronti riservandomi di agire nelle competenti sedi a tutela della mia onorabilità».