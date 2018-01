Esposto di LiberaItalia a procura Roma per "mercimonio simboli elettorali"

CATANIA - I Liberali di LiberaItalia presenteranno un esposto alla Procura di Roma per «denunciare quanto sta avvenendo con il mercimonio dei simboli elettorali in occasione delle elezioni politiche del 4 marzo prossimo». I Liberali segnalano come, a loro avviso, «nell’apparente osservanza del Rosatellum, si stia praticando un vero e proprio voto di scambio, con un traffico di influenze e un raggiro degli italiani; reati gravi puniti dal codice penale».



L’iniziativa sarà illustrata mercoledì alle 11 nella sala stampa estera a Roma dal segretario nazionale di LiberaItalia, Antonio Fiumefreddo, dal Presidente nazionale, Niccolò Rinaldi, e dal senatore Enzo Palumbo, fondatore del movimento liberale e giurista.