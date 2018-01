Delevingne volto campagna Puma 'Do you'

ROMA, 16 GEN - Puma prosegue nell'impegno di ispirare fiducia e motivare le donne di tutto il mondo a credere sempre nelle proprie forze con la campagna "Do you". "Il mantra - dice una nota dell'azienda - vuole spingere le donne a vivere senza scusarsi, essere padrone di loro stesse e abbracciare la propria individualità". Cara Delevingne, top model, attrice, attivista e brand ambassador di Puma, volto di Puma Women e Do you già dal 2017, si è impegnata in prima persona per la realizzazione di una speciale docuserie che ha messo in luce le storie di quattro donne forti per incitare al cambiamento. Oggi è la protagonista delle immagini della nuova campagna S/S 2018 fotografata da Cass Bird. Tra le novità della stagione Puma lancia il modello Muse Satin dal design originale e in una lussuosa colorazione rosa. E' una sneaker dalle linee geometriche, caratterizzata dalla costruzione slip-on con lacci elastici che s'incrociano sulla tomaia in satin e sul tallone ha l'intersuola Imeva a contrasto e la suola in gomma.