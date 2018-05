A Tangherlini il Montale Fuori di Casa

GENOVA, 16 MAG - La giornalista di RaiNews 24 Laura Tangherlini, per il volume "Matrimonio siriano" (Infinito Edizioni), ha vinto il Premio Montale Fuori di Casa 2018 - Sezione Mediterraneo. La premiazione della giornalista di RaiNews 24 si terrà sabato 19 maggio, a Genova, a bordo della nave da crociera MSC Opera. Il riconoscimento è nato in Liguria 22 anni fa, prendendo il nome dal volume "Fuori Casa", che raccoglie i reportage scritti da Montale come inviato del Corriere della Sera in alcuni Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Fra questi la Siria, Paese al quale è dedicata quest'anno la sezione Mediterraneo del Premio. Alla Siria Laura Tangherlini, nata a Jesi nel 1982, ha dedicato tre libri. Il fine ultimo di "Matrimonio siriano" - ha spiegato - è quello di aiutare i bambini siriani vittime della guerra. Tra gli altri, Tangherlini ha vinto in carriera il premio Enzo Biagi 2015 per il giornalismo di qualità.