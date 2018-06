Rassegna Visconti campione incassi a NY

NEW YORK, 19 GIU - La rassegna completa dei film di Luchino Visconti si e' rivelata il campione di incassi di sempre per la Film Society of Lincoln Center a New York con oltre 75 mila dollari di biglietti venduti e quasi settemila spettatori nella sua prima settimana. La serie presentata in collaborazione con Istituto Luce Cinecittà comprende tutti e 14 i film di Visconti piu' tre short, per concludersi con la programmazione per una settimana di Ludwig, il film sul controverso re di Baviera, restaurato nella versione originale e integrale, come l'aveva voluto il regista. In risposta al successo delle proiezioni sono state aggiunte nuove date. Soddisfatto Roberto Cicutto, amministratore delegato di Luce Cinecittà, secondo cui, con le retrospettive organizzate in passato per Anna Magnani e Marcello Mastroianni, la rassegna su Visconti "e' il segno di una collaborazione di cui siamo orgogliosi per far conoscere i nostri grandi maestri".