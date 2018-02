Goggia, in discesa la miglior Sofia

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 19 FEB - "Andrò in gara per trovare la migliore Sofia, seguendo la mia tattica e solo una volta tagliato il traguardo mi girerò a guardare il tempo". Così l'azzurra Sofia Goggia si prepara per la discesa libera dei Giochi Olimpici di Pyeongchang, in programma mercoledì (ore 3 italiane). "Faccio la mia discesa tranquilla - ha detto - e se arriva la medaglia sono contenta, altrimenti rimarrò Sofia Goggia. In allenamento ho provato a studiare un paio di linee nuove ma ho commesso qualche errorino, ci può stare che succeda in allenamento. La discesa è bella perché ogni curva può essere interpretata diversamente. E' sempre più un'interazione tra lo sciatore, gli appoggi e la pista, qualcosa che va più sentito".