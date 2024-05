In Lituania “confronto” tra 180 docenti dei conservatori di tutto il mondo: quattro sono siciliani

cultura

Si tratta di quattro professori del Conservatorio Scarlatti Palermo: Anthony Ciaccio, Sofia Marocco, Gianfranco Pappalardo Fiumara e Chiara Rapisarda.

Un confronto con 180 docenti provenienti da tutto il mondo che si sta svolgendo a Kaunas in Lituania sta coinvolgendo anche quattro professori del Conservatorio Alessandro Scarlatti Palermo, Anthony Ciaccio, Sofia Marocco, Gianfranco Pappalardo Fiumara e Chiara Rapisarda.

Il focus sui temi trattati sono l’interpretazione, la tonalità, il repertorio, il nostro sistema musicale.

I docenti sono impegnati in questi giorni in un progetto di internazionalizzazione presso la Vytautas Magnus University – Music Academy, una scuola di formazione musicale e di ricerca internazionale che negli anni si è specializzata nel repertorio e nella sua analisi.