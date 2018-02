Rugby: Sgarbi rimane a Treviso fino 2020

TREVISO, 22 FEB - Il Benetton Rugby ha annunciato il prolungamento di contratto di Alberto Sgarbi, che rimarrà in biancoverde fino al 30 giugno 2020. Trentuno anni, al Benetton Rugby dal 2006, Sgabri alla sua prima stagione a Treviso ha vinto la Supercoppa Italiana e il campionato. Nelle stagioni successive, ha poi conquistato altri due campionati nazionali nel 2008-2009 e nel 2010-2011 e una Coppa Italia nel 2010. Dotato di grandi qualità fisiche e solido in difesa Sgarbi è all'11/a stagione in Benetton, con la cui maglia, da capitano, proprio domenica scorsa nel match vinto contro i Dragons gallesi ha raggiunto il traguardo delle 200 presenze e messo a segno la sua 23/a meta in biancoverde. In nazionale ha collezionato 29 presenze, disputando il 6 Nazioni nel 2012, 2013 e 2014.